Apple потеряла за месяц столько, сколько зарабатывала 30 лет

Apple недолго продержалась в пантеоне триллионных компаний — из-за слабых продаж iPhone стоимость акций упала ниже 200 долларов.

Рыночная капитализация компании Apple снизилась до 921 млрд долларов. Аналитики Business Insider заметили, что за пять недель капитализация упала на сумму около 190 млрд долларов — именно столько Apple стоила в 2010 году.

Эксперты заметили, что за пять недель акции компании обесценились на сумму, к которой Apple шла 30 лет с момента своего основания. В 2010 году капитализация бренда составляла около 190 млрд долларов. В конце торгов в понедельник акции Apple подешевели на 5%. На данный момент ценные бумаги стоят 194 доллара за штуку.

Последний раз стоимость одной акции бренда равнялась 190 долларам в августе этого года, за несколько недель до презентации новых iPhone. Финансисты связывают падение стоимости ценных бумаг со сниженным спросом на iPhone. Например, эксперты считают, что в ближайшее время рынок будет перенасыщен iPhone XR — самой бюджетной моделью в линейке 2018 года.

Капитализация Apple упала ниже одного триллиона долларов 2 ноября. Отметим, что в августе этого года Apple стала первой американской компанией, оценённой больше 1 трлн долларов.