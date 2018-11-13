В WhatsApp на Android теперь можно создавать стикеры самостоятельно

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В WhatsApp на Android теперь можно создавать стикеры самостоятельно

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Фото: © pexels.com

В онлайн-магазине приложений появилась программа, которая разнообразит вашу библиотеку стикеров в мессенджере.

Пользователи WhatsApp на Android получили возможность создавать наборы стикеров самостоятельно с помощью отдельного приложения. Об этом сообщает The Next Web.

<p>Фото: © <a href="https://thenextweb.com/apps/2018/11/13/turn-any-photo-into-a-whatsapp-sticker-with-this-free-android-app/" target="_blank">thenextweb.com</a></p>

Приложение называется Sticker Studio, оно уже доступно в Google Play. С его помощью в мессенджер можно загрузить до 10 самостоятельно созданных стикер-паков, в каждом наборе может быть до 30 стикеров.

В WhatsApp появились стикеры в октябре этого года. В мессенджер добавили библиотеку стикеров, которые были интегрированы из Facebook Messenger. Посмотреть её можно, нажав на соответствующую иконку рядом со строкой сообщения.

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