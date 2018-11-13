В WhatsApp на Android теперь можно создавать стикеры самостоятельно

В онлайн-магазине приложений появилась программа, которая разнообразит вашу библиотеку стикеров в мессенджере.

Пользователи WhatsApp на Android получили возможность создавать наборы стикеров самостоятельно с помощью отдельного приложения. Об этом сообщает The Next Web.

Приложение называется Sticker Studio, оно уже доступно в Google Play. С его помощью в мессенджер можно загрузить до 10 самостоятельно созданных стикер-паков, в каждом наборе может быть до 30 стикеров.

В WhatsApp появились стикеры в октябре этого года. В мессенджер добавили библиотеку стикеров, которые были интегрированы из Facebook Messenger. Посмотреть её можно, нажав на соответствующую иконку рядом со строкой сообщения.