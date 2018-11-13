Tesla покинул ещё один топ-менеджер

За последние полгода из компании Илона Маска ушли как минимум три вице-президента.

По информации Bloomberg, компанию Tesla покинул один из топ-менеджеров — вице-президент компании, глава юридического отдела Фил Ротенберг.

"Это была честь — видеть, как Tesla становится одним из ведущих автоконцернов США. Я всегда буду поддерживать компанию, её руководство и миссии", — рассказал Ротенберг Bloomberg. О причинах ухода вице-президента не сообщается. Tesla отказалась комментировать уход Фила Ротенберга.

Этим летом компанию Илона Маска покинули сразу два топ-менеджера — вице-президенты Джастин Маканир и Даг Филд. Отметим, что с момента основания Tesla всё ещё не вышла на самоокупаемость.