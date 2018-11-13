Американцы стали чаще зависать в телефонах

60% американцев в возрасте от 18 до 34 лет признают, что испытывают зависимость от умных устройств.

Консалтинговая компания Deloitte подсчитала, что среднестатистический американец в день смотрит на свой смартфон 52 раза. То есть на пять раз больше, чем в прошлом году, передаёт CNET.

Аналитики выяснили, что 60% взрослых граждан США признали, что зависят от своих гаджетов. Также 63% американцев заметили, что хотели бы уменьшить время использования смартфона. "Смартфон постепенно становится истинным центром микромира для американцев", — говорится в выводе Deloitte.

Вместе с тем аналитики сообщили, что умными часами пользуются 14% американцев (на 1% больше, чем в прошлом году), а доля обладателей планшетов упала с 62% до 57%.