В США до конца года запустят беспилотное такси

Ориентировочно в декабре на дорогах штата Аризона появятся первые такси без водителей.

Руководитель Waymo Джон Кравчик заявил, что компания запустит до конца года беспилотное такси. Автономные автомобили будут курсировать в пределах Финикса (Аризона), передаёт The Wall Street Journal.

Кравчик рассказал об этом на конференции WSJ Tech D.Live. По его словам, Waymo в течение ближайших двух месяцев запустит в пригороде Финикса полностью беспилотное такси. Компания будет обслуживать как обычных клиентов, так и корпоративных — например, осуществлять доставку продуктов из магазина Wallmart.

Беспилотными перевозчиками выступят специально оборудованные автомобили концернов Fiat Chrysler, Tata Motors и Jaguar Land Rover. Waymo приобрела несколько авто каждой марки в начале этого года. Джон Кравчик также заявил, что Waymo продолжает тестировать беспилотные фуры для выхода на рынок коммерческих грузоперевозок.

Waymo была основана в декабре 2016 года и является дочерней компанией Alphabet. Автопроизводитель занимается изучением и внедрением технологий для беспилотных автомобилей.