Скончавшийся позавчера глава Marvel Стэн Ли появится как минимум в двух камео

Анимационный персонаж легендарного автора комиксов можно будет увидеть в двух фильмах до конца года.

Создателя комиксов Marvel Стэна Ли можно будет увидеть ещё как минимум в двух камео. Оба фильма выйдут до конца года, передаёт Business Insider.

Отмечается, что Ли появится в анимационных фильмах "Ральф против интернета" и "Человек-паук: Через вселенные". Кинокартины выйдут на широкий экран 21 ноября и 14 декабря соответственно. На данный момент Стэна Ли можно увидеть в камео в блокбастере "Веном", который недавно стал самым кассовым фильмом года в России.

Ли обычно получал короткую роль во всех фильмах Marvel.

— Создатели кинокартин просто звали меня ради шутки или круто провести время, — вспоминал создатель одной из главных киновселенных. Стэн Ли скончался 12 ноября в возрасте 95 лет. В последнее время "отец" Marvel перенёс несколько заболеваний, в прошлом году умерла его жена.