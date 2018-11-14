Данные пользователей сайтов знакомств продают за деньги

Любой желающий может получить доступ к миллионам пользователей, ищущих свою любовь или желающих хорошо провести время.

Информацию о пользователях популярных сервисов знакомств можно купить в Интернете. Например, миллион анкет обойдётся примерно в 150 долларов, передаёт Motherboard.

На продажу анкет онлайн-сервисов обратили внимание специалисты немецкой организации Tactical Tech. Им удалось приобрести на сайте USDate базу из миллиона профилей за 153 доллара. Отмечается, что в базе содержались имя пользователя, пол, его фотографии, увлечения и прочее. В массиве нашли анкеты из сервисов Match, Tinder, Plenty of Fish и других популярных дейтинг-приложений.

Motherboard обратилась к представителям сервисов, но не смогла выяснить, зачем компании продают данные своих клиентов. Между тем сайт USDate отмечает, что они не нарушают закон, торгуя данными юзеров.