"ВКонтакте" представила новый формат историй

В сюжетах популярные паблики смогут делиться подборкой фотографий и видеороликов.

"ВКонтакте" анонсировала появление нового формата — сюжетов. Это вид "сториз" с названием и обложкой, который объединяет в себе до 20 фото и видео.

На данный момент сюжеты доступны сообществам, которые либо получили огонь Прометея, либо имеют верифицированный профиль. Их администраторы могут размещать на стенах сообщества материалы, включающие в себя до 20 фото и видео. В отличие от "сториз", сюжеты не исчезают спустя 24 часа.

В течение суток руководители пабликов смогут внести коррективы: поправить текст, изменить порядок материалов. Также администраторам будет доступна расширенная статистика просмотров. Первым новый режим опробовало сообщество журнала Glamour — издание уже опубликовало факты о премии "Женщина года" и фотографии лауреатов.

— Истории сообществ были запущены в феврале 2018 года. Спустя некоторое время не осталось никаких сомнений, что это востребованный формат, который интересен и сообществам, и их подписчикам. Поэтому мы продолжили улучшать сервис — и теперь предлагаем формат сюжетов, который поможет пользоваться историями с ещё большим комфортом, — заявил директор по развитию продуктов "ВКонтакте" Вадим Дорохов.