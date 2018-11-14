Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

Ведомство надеется, что американская компания последует примеру коллег из "Яндекса".

Роскомнадзор предложил Google присоединиться к антипиратскому меморандуму, который уже подписали другие российские интернет-компании. С ведомством уже общался представитель американской компании Дорон Авни, передаёт ТАСС.

По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, переговоры с Google начались в среду в 15:00 по Москве. "Роскомнадзор также предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму", — говорится в сообщении организации. Дорон Авни передаст пакет предлагаемых механизмов урегулирования ситуации в корпоративный центр Google в Калифорнии.

В ведомстве также заметили, что меморандум соответствует механизмам, которые использует Google. Ранее Роскомнадзор сообщал, что в ходе встречи планируется подключить Google к Федеральной государственной информационной системе для оперативного удаления пиратских ссылок.

Напомним, что 1 ноября интернет-компании "Яндекс", Mail.ru, Rambler, а также "Кинопоиск" и правообладатели заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента. Ранее Роскомнадзор пригрозил оштрафовать Google за то, что поисковик не подключился к системе, содержащей перечень запрещённых интернет-ресурсов.