Хакеры научились восстанавливать удалённые фото на iPhone

Специалисты из Китая доказали, что, казалось бы, безвозвратно удалённые фото на iPhone можно восстановить.

Apple наградила китайских хакеров Ричарда Чжу и Амата Кама за то, что они смогли найти серьёзный баг в системе iPhone X. Специалисты получили от компании 50 000 долларов, передаёт Forbes.

Чтобы продемонстрировать уязвимость смартфона, хакеры использовали iPhone X с iOS 12.1. Им удалось проникнуть в систему через дыру в браузере Safari и специально настроенную точку доступа Wi-Fi. В результате контролируемого взлома специалисты нашли, казалось бы, навсегда удалённые фото пользователя на накопителе iPhone.

Азиатские специалисты не собирались наживаться на проблеме, а сообщили об уязвимости в компанию. Apple заявила, что уже исправила баг и выплатила честным хакерам по 50 000 долларов.