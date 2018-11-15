Boeing представила беспилотник, способный летать несколько месяцев

Летательный аппарат для изучения атмосферы может курсировать над облаками и гражданскими самолётами.

Дочерняя компания корпорации Boeing, Aurora Flight Sciences, готовит выпуск беспилотника на солнечных батареях. Устройство получило название Odysseus и может находиться в полёте несколько месяцев, передаёт Engadget.

По словам создателей, Odysseus представляет из себя гибрид между беспилотником и спутником. На крыльях летательного аппарата находятся панели для аккумулирования солнечного света. Он может летать на большой высоте и не мешать гражданским судам. В первую очередь Odysseus предназначен для метеорологических исследований.

Особенность беспилотника в том, что он может находиться в воздухе несколько месяцев, при этом постоянно поддерживать контакт с наземным центром. Также он не загрязняет атмосферу, как, например, военные беспилотники на топливе. Первый полёт Odysseus состоится весной 2019 года.