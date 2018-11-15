Жителей Вирджинии терроризируют еноты-алкоголики

Люди испугались вспышки бешенства, но проблема заключалась в перебродивших яблоках.

Полицейские участки штата Вирджиния зафиксировали большое количество обращений по поводу бешеных енотов, разгуливающих по улицам. Выяснилось, что животные не больны, а просто пьяны, передаёт BGR.

На енотов пожаловались жители, которые посчитали, что животные подцепили опасный вирус и ведут себя неадекватно. Как оказалось, специалисты не зафиксировали эпидемии бешенства, заметив, что животные просто пьяны. Судя по всему, еноты наелись переспевших яблок в садах штата и опьянели.

По информации местной прессы, полиции пришлось ловить диких животных и несколько часов держать в "вытрезвителе". Когда еноты пришли в себя, их вывезли в лес и отпустили.

В октябре Лайф писал о жителях Миннесоты, которых атаковали птицы. Выяснилось, что из-за ранних заморозков стаи птиц питались забродившими ягодами, а потом пьянели и вели себя неадекватно.