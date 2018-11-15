Украинское правительство переименовали в "Кабинет монстров" в Google Maps

Шутливое название появилось в украинской версии популярного навигационного сервиса.

Местоположение Правительства Украины в Google Maps переименовали в "Кабинет Монстров" ("Кабiнет Монстрiв"). На это обратили внимание украинские пользователи Facebook.

"Кто-то развлекается на "Google Картах", — прокомментировал юзер Facebook скриншот данного места на Google Maps. Сообщается, что новое название появилось только в украинской версии сервиса. На данный момент местоположение Правительства Украины имеет старое название как в российской, так и в украинской версии сайта.

Пользователи Google Maps не в первый раз в штуку переименовывают объекты в сервисе. Например, неизвестные юзеры в ноябре позапрошлого года переименовали небоскрёб Дональда Трампа в Нью-Йорке в "башню мусора".