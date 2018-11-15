Россияне рассказали фейковому "Яндекс. Еда" о своих проблемах

Русскоязычный "Твиттер" поддержал флешмоб фейкового аккаунта "Яндекса" и рассказал о сложных ситуациях в жизни.

Пользователи "Твиттера" обратили внимание на пост аккаунта сервиса "Яндекс. Еда", который попросил сообщить о своих проблемах. Юзеры соцсети начали рассказывать фейковому представителю сервиса о недосыпе, плохом питании и отсутствии денег.

Судя по всему, пользователи подумали, что аккаунт принадлежит настоящему сервису "Яндекса", и решили поддержать ироничный призыв. В основном люди жаловались на недосып и плохое питание, но не забывали и про другие, менее насущные проблемы в жизни. Например, на небольшое количество подписчиков, плохую работу, проблемы с учёбой и даже игру любимого футбольного клуба.

у меня проблемы с учёбой — Кибералексей (@lenat_1) 14 ноября 2018 г.

Здравствуйте, помогите найти работу тыщ за 70 — Андрей (@andre_androe) 14 ноября 2018 г.

Хочу купить новый pajero sport, но денег не хватает:( — Затобой Слидил (@random_asr) 14 ноября 2018 г.

У меня пиво закончилось. Хэлп!!! — ГвоздолётЪ (@NailFlyJet2) 15 ноября 2018 г.

У нас мало подписчиков в твиттере — музей Царицыно (@tsaritsyno) 15 ноября 2018 г.

Попробуйте заказывать еду из Макдональдса на утро, курьер вас разбудит, а чувство вины что бургеры испортятся, не даст вам уснуть :) ну и запах, конечно — Яндекс.Еда (@yandexeda) 15 ноября 2018 г.