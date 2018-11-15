Россияне рассказали фейковому "Яндекс. Еда" о своих проблемах

Пользователи "Твиттера" обратили внимание на пост аккаунта сервиса "Яндекс. Еда", который попросил сообщить о своих проблемах. Юзеры соцсети начали рассказывать фейковому представителю сервиса о недосыпе, плохом питании и отсутствии денег.
Если у вас проблемы, пишите @edayandex— Яндекс.Еда (@yandexeda) 13 ноября 2018 г.
Судя по всему, пользователи подумали, что аккаунт принадлежит настоящему сервису "Яндекса", и решили поддержать ироничный призыв. В основном люди жаловались на недосып и плохое питание, но не забывали и про другие, менее насущные проблемы в жизни. Например, на небольшое количество подписчиков, плохую работу, проблемы с учёбой и даже игру любимого футбольного клуба.
у меня проблемы с учёбой— Кибералексей (@lenat_1) 14 ноября 2018 г.
Здравствуйте, помогите найти работу тыщ за 70— Андрей (@andre_androe) 14 ноября 2018 г.
Хочу купить новый pajero sport, но денег не хватает:(— Затобой Слидил (@random_asr) 14 ноября 2018 г.
У меня пиво закончилось. Хэлп!!!— ГвоздолётЪ (@NailFlyJet2) 15 ноября 2018 г.
У нас мало подписчиков в твиттере— музей Царицыно (@tsaritsyno) 15 ноября 2018 г.
Попробуйте заказывать еду из Макдональдса на утро, курьер вас разбудит, а чувство вины что бургеры испортятся, не даст вам уснуть :) ну и запах, конечно— Яндекс.Еда (@yandexeda) 15 ноября 2018 г.
Меняете Комбарова на Биг Мак?— prosm.club | Спартак (@prospartak) 15 ноября 2018 г.
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