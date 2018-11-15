Россияне рассказали фейковому "Яндекс. Еда" о своих проблемах

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Россияне рассказали фейковому "Яндекс. Еда" о своих проблемах

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Фото © Pexels

Русскоязычный "Твиттер" поддержал флешмоб фейкового аккаунта "Яндекса" и рассказал о сложных ситуациях в жизни.

Пользователи "Твиттера" обратили внимание на пост аккаунта сервиса "Яндекс. Еда", который попросил сообщить о своих проблемах. Юзеры соцсети начали рассказывать фейковому представителю сервиса о недосыпе, плохом питании и отсутствии денег.

Судя по всему, пользователи подумали, что аккаунт принадлежит настоящему сервису "Яндекса", и решили поддержать ироничный призыв. В основном люди жаловались на недосып и плохое питание, но не забывали и про другие, менее насущные проблемы в жизни. Например, на небольшое количество подписчиков, плохую работу, проблемы с учёбой и даже игру любимого футбольного клуба.

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