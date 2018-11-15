В WhatsApp появится удобный способ добавления контактов

С ним не нужно будет записывать номер телефона в контакты. Пока возможность находится в тестовой версии.

WhatsApp тестирует способ добавления контактов с помощью QR-кода. Об этом сообщает WABetaInfo.

Такая возможность тестируется на iOS, но её также получат и пользователи Android. С ней каждый пользователь мессенджера получит QR-код своего профиля. При встрече вы сможете добавить его, просканировав знак с его устройства.

Также компания занимается совершенствованием интерфейса мессенджера. Ранее она добавила режим просмотра видео "Картинка в картинке". Пользователь сможет включить воспроизведение ролика, переместить его в любую часть экрана и продолжить пользоваться мессенджером: читать и писать сообщения, смотреть другие файлы, например — фото.