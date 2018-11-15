Новый флагманский процессор для Android установил рекорд производительности

Мощнейший чипсет от Qualcomm был протестирован на ещё одном бенчмарке и обошёл по производительности процессор Huawei.

Новая флагманская платформа Qualcomm Snapdragon поставила рекорд производительности в тесте Geekbench. Об этом сообщает Gizmo China.

В тесте на производительность процессор набрал в сумме 362 292 балла. Таким образом, он обошёл 7-нанометровый Kirin 980. Напомним, чип от Huawei набрал 311 840 в этом тесте.

Платформа получит название Snapdragon 855 или Snapdragon 8150. Процессор будет представлен в конце года.

Ранее чип протестировали на другом бенчмарке Geekbech. В одноядерном тесте он набрал 3281, в многоядерном — 11 023. Напомним, Snapdragon 845 в этом тесте набрал 2500 и 8900 очков соответственно.