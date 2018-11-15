"Одноклассники" выберут лучшие фильмы, сериалы и шоу

Популярная соцсеть впервые в истории выяснит лучшие фильмы, шоу, блогеров по версии своих пользователей.

"Одноклассники" запустили первую в России онлайн-премию "Самый ОК". До 10 декабря пользователи смогут проголосовать за лучшие фильмы, сериалы, шоу, артистов и трансляции.

В премии участвуют проекты, созданные отечественными производителями контента. В каждую из номинаций попали самые популярные проекты у пользователей соцсети в 2018 году. Активные пользователи смогут несколько раз проголосовать за полюбившиеся фильмы, шоу, трансляции, авторов и блоги. Голосование продлится до 10 декабря в специальном приложении.

Объявлены следующие номинации: "Фильм года", "Сериал года", "Шоу года", "Хит года", "Онлайн-концерт года", "Прямая трансляция года" и "Блог года". Например, в номинации "Фильм года" можно будет выбрать из кинокартин "Временные трудности", "Гоголь. Вий", "Движение вверх", "Лёд", "Тренер" и "Я худею". За звание "Шоу года" поборются "вДудь", "Вечерний Ургант", "Голос", "Замуж за Бузову", "Пацанки" и "Ты супер".

Полный список номинаций на премии можно будет увидеть в приложении "Одноклассников". Группы победителей получат специальную отметку в соцсети, которая выделит их из числа других.