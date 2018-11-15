Google выпустила мессенджер для общения в картах

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Google выпустила мессенджер для общения в картах

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Фото: © Shutterstock

Так владельцы бизнес-аккаунтов смогут взаимодействовать с управляющими отмеченных на картах компаний.

Google представила новый мессенджер, позволяющий общаться с помощью Google-карт. Об этом сообщается в блоге компании.

Чтобы начать им пользоваться, нужно иметь бизнес-аккаунт. Юзер сможет общаться с управляющими отмеченных на картах компаний. Узнать о наличии определённой еды в ресторане, размерах нравящейся одежды и прочем. Это упростит взаимодействие с подобными компаниями.

Такая возможность доступна в приложении "Google-карты" на iOS и Android. Для неё в меню программы появился новый раздел "Сообщения". Дата появления функции в России не называется.

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