Все запросы будут считываться на самом устройстве. Так голосовой помощник перестанет зависеть от подключения к Сети.

Apple запатентовала технологию, по которой голосовой помощник Siri сможет работать без Интернета. Об этом сообщает AppleInsider.

С ней все голосовые запросы будут считываться непосредственно на устройстве. Речь проанализируют встроенная система обработки языка и искусственный интеллект.

Ранее Apple получила другой патент на технологию для Siri. При помощи неё голосовой помощник узнает владельца по голосу. Скорее всего, с ней iPhone и iPad можно будет разблокировать по голосу.