Ольга Бузова: от 500 до 10 тысяч рублей. Цена зависит от состояния

Картонные копии известной певицы, которые стали популярны после того, как представители "Пятёрочки" разрешили забирать их домой всем желающим, продаются на сайтах объявлений.

На сайтах с объявлениями появились ростовые фигуры Ольги Бузовой. Картонные копии из "Пятёрочки" продают в качестве сувенира или как объект коллекционирования.

На популярных досках объявлений появился необычный лот — фигуры Ольги Бузовой, которые ранее стояли в магазинах. Стоимость картонной копии звезды варьируется от 500 до 10 000 рублей. Например, некая Людмила предлагает приобрести семь таких фигур по цене 500 рублей за штуку. Некто Михаил предлагает купить ростовую копию за 4500 рублей, мотивируя тем, что это "крайне редкая штука".

Напомним, что в начале ноября "Пятёрочка" разрешила выносить ростовые фигуры Ольги Бузовой, использовавшиеся для рекламы чипсов. Коллекционирование копий Бузовой превратилось в культ и мем: пользователи соцсетей атаковали магазины и выносили фигуры десятками.