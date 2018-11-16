Facebook будет шпионить за вашей семьёй ради рекламы

Соцсети Марка Цукерберга нужно знать о пользователе всё — от количества членов семьи до их предпочтений.

Facebook запатентовал систему анализа семей своих пользователей. Соцсеть будет изучать фотографии, посты и предпочтения конкретной семьи, чтобы показывать им релевантную рекламу, передаёт The Verge.

Заявка на регистрацию технологии была подана ещё в мае, но сам патент опубликовали только сейчас. Согласно документации, алгоритмы Facebook могут собирать информацию о пользователе через членов его семьи. По фотографиями алгоритм сможет изучать численность семьи, её быт, возраст членов. Тем самым соцсеть сможет показывать пользователям более точную рекламу.

Напомним, ранее в Сети нашли другие патенты, связанные с механизмами соцсети. Согласно одному из них, Facebook может принудительно подружить находящихся рядом людей, которые могут не знать друг друга.