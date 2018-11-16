Министр кибербезопасности Японии никогда не пользовался компьютером

Полное игнорирование информационных технологий — лучший способ защиты от взлома в Сети.

Министр кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада признался, что никогда не пользовался компьютером, передаёт The Guardian.

Политик аргументировал это тем, что у него с 25-летнего возраста были подчинённые. Он не нуждался в освоении информационных технологий. Также он отметил, что не разбирается в мере защиты от кибератак.

Напомним, Сакурада также участвует в подготовке к летней Олимпиаде-2020 в Токио. Представители оппозиции резко отреагировали на заявление министра кибербезопасности. К примеру, один из представителей с иронией сказал, что игнорирование информационных технологий — лучший способ защиты в Сети.