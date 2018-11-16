В Instagram появилась реклама в видео

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В Instagram появилась реклама в видео

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Фото © Pexels

Пользователь получил возможность заказать понравившуюся вещь сразу после просмотра рекламного видео.

В Instagram добавили новый вид рекламы. Теперь бренды могут вставить ссылки на продукты прямо в видео, передаёт Engadget.

Например, ссылку на продукт можно поставить в видео, которое публикуется в новостной ленте бренда или в "сториз". По окончании видео пользователь может кликнуть на него, после чего появится меню со списком вещей, который были прорекламированы в данном ролике. На них можно нажать и тут же приобрести.

Ранее в популярной соцсети появилась реклама, встроенная в фотографии. При нажатии на такую публикацию подсвечиваются название продукта и ссылка, по которой его можно купить.

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