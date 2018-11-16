Илон Маск начал искать рыцаря, который оскорбит людей

Компания известного американского предпринимателя открыла очень странную вакансию.

Бизнесмен Илон Маск сообщил в "Твиттере", что ищет рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую строит его компания The Boring Company.

The Boring Company is building a watchtower in LA out of dirt bricks & we need a knight to yell insults at people in a French accent https://t.co/VChOVXXVaz — Elon Musk (@elonmusk) 15 ноября 2018 г.

— The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из кирпича и грязи, и нам нужен рыцарь, который будет орать и оскорблять людей с французским акцентом, — написал предприниматель.Также он прикрепил ссылку на вакансию на официальном сайте компании.

Not much but it is ours pic.twitter.com/gx2l84M3f7 — Elon Musk (@elonmusk) 15 ноября 2018 г.

Пошутил ли Маск или сказал всерьёз, неизвестно. Ранее бизнесмен показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Его разработкой также занималась The Boring Company.