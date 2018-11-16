Илон Маск начал искать рыцаря, который оскорбит людей

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Илон Маск начал искать рыцаря, который оскорбит людей

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Фото: © AP Photo/John Raoux

Компания известного американского предпринимателя открыла очень странную вакансию.

Бизнесмен Илон Маск сообщил в "Твиттере", что ищет рыцаря сторожевой башни в Лос-Анджелесе, которую строит его компания The Boring Company.

— The Boring Company строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из кирпича и грязи, и нам нужен рыцарь, который будет орать и оскорблять людей с французским акцентом, — написал предприниматель.Также он прикрепил ссылку на вакансию на официальном сайте компании.

Пошутил ли Маск или сказал всерьёз, неизвестно. Ранее бизнесмен показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Его разработкой также занималась The Boring Company.

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