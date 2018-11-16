Педофилы могут следить за детьми с помощью умных часов

Девайс, призванный защитить юных фанатов умных устройств, может сильно навредить им.

Эксперты изучили популярный на Западе бренд детских часов и выяснили, что гаджет небезопасен для использования. В частности, хакеры могут легко перехватить информацию с девайса и шпионить за ребёнком, передаёт BBC.

Журналистам BBC в руки попали часы марки MiSafes, оснащённые GPS и симкартой, что позволяет посылать информацию о передвижениях ребёнка. Выяснилось, что данные на устройстве не шифруются, поэтому даже неопытный хакер может взломать их и следить за владельцем. По просьбе издания эксперт взломал гаджет и получил следующие данные: имя ребёнка, пол, вес, номер телефона, номер телефона родителей. "Это, вероятно, самый простой хак, который мне доводилось делать", — заявил специалист журналистам.

Представители китайской компании, производящей часы, отказались от комментариев. Как выяснилось, часы этой марки довольно популярны среди родителей, однако их практически невозможно купить онлайн. Дело в том, что от поставок отказались онлайн-магазины, которые узнали о проблемах с безопасностью.

В некоторых европейских странах оборот и продажа детских умных часов запрещена. "Согласно нашим исследованиям, родители использовали смарт-часы для прослушки своих детей", — заявило в прошлом году Федеральное сетевое агентство Германии.