Apple оценила снимок петербуржца, сделанный на iPhone

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Apple оценила снимок петербуржца, сделанный на iPhone

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Фото: © instagram/Vladisláv Karpyuk

Вместе с осенними пейзажами, футуристическими композициями и портретами Apple выделила снимок Исаакиевского собора в Петербурге.

В очередную подборку "Снято на iPhone", которую собирает Apple, добавили снимок жителя Санкт-Петербурга. Купертиновцам понравилась фотография Исаакиевского собора.

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КАКАЯ ЖЕ ПРЕКРАСНАЯ ОСЕНЬ В ЭТОМ ГОДУ, НЕ ПРАВДА ЛИ? Друзья, а вы уже готовы к началу зимнего сезона❓ Я, честно говоря, не могу ответить однозначно... С одной стороны - да, это начало катания на горных лыжах, я очень жду это время! С другой - скоро начнётся минусовая температура, придётся бегать из кафе в кафе, чтобы окончательно не замёрзнуть Посмотрим, что покажет нам ноябрь! А я пойду, пока что, посижу на крыше, пока погода позволяет!

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Apple добавила в подборку фотографий, сделанных на камеру iPhone Xr, снимок петербуржца Владислава Карпюка. Мужчина занимается фотографией, делает виртуальные экскурсии по питерским крышам и рассказал в сториз, что был приятно удивлён, когда нашёл свою фотографию на сайте Apple.

Подборка "Снято на iPhone" посвящена фотографиям и видео, сделанными на камеру смартфона Apple. Компания либо отбирает понравившиеся ей снимки со всего мира, либо раздаёт популярным блогерам айфоны и предлагает им сделать несколько фотографий, которые затем использует в своей рекламе.

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