Apple оценила снимок петербуржца, сделанный на iPhone

Вместе с осенними пейзажами, футуристическими композициями и портретами Apple выделила снимок Исаакиевского собора в Петербурге.

В очередную подборку "Снято на iPhone", которую собирает Apple, добавили снимок жителя Санкт-Петербурга. Купертиновцам понравилась фотография Исаакиевского собора.

Apple добавила в подборку фотографий, сделанных на камеру iPhone Xr, снимок петербуржца Владислава Карпюка. Мужчина занимается фотографией, делает виртуальные экскурсии по питерским крышам и рассказал в сториз, что был приятно удивлён, когда нашёл свою фотографию на сайте Apple.

Подборка "Снято на iPhone" посвящена фотографиям и видео, сделанными на камеру смартфона Apple. Компания либо отбирает понравившиеся ей снимки со всего мира, либо раздаёт популярным блогерам айфоны и предлагает им сделать несколько фотографий, которые затем использует в своей рекламе.