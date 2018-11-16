Apple оценила снимок петербуржца, сделанный на iPhone

В очередную подборку "Снято на iPhone", которую собирает Apple, добавили снимок жителя Санкт-Петербурга. Купертиновцам понравилась фотография Исаакиевского собора.
View this post on Instagram
КАКАЯ ЖЕ ПРЕКРАСНАЯ ОСЕНЬ В ЭТОМ ГОДУ, НЕ ПРАВДА ЛИ? Друзья, а вы уже готовы к началу зимнего сезона❓ Я, честно говоря, не могу ответить однозначно... С одной стороны - да, это начало катания на горных лыжах, я очень жду это время! С другой - скоро начнётся минусовая температура, придётся бегать из кафе в кафе, чтобы окончательно не замёрзнуть Посмотрим, что покажет нам ноябрь! А я пойду, пока что, посижу на крыше, пока погода позволяет!
Apple добавила в подборку фотографий, сделанных на камеру iPhone Xr, снимок петербуржца Владислава Карпюка. Мужчина занимается фотографией, делает виртуальные экскурсии по питерским крышам и рассказал в сториз, что был приятно удивлён, когда нашёл свою фотографию на сайте Apple.
Подборка "Снято на iPhone" посвящена фотографиям и видео, сделанными на камеру смартфона Apple. Компания либо отбирает понравившиеся ей снимки со всего мира, либо раздаёт популярным блогерам айфоны и предлагает им сделать несколько фотографий, которые затем использует в своей рекламе.
- Популярные
- По времени