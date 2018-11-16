Умный автомобиль Jaguar расскажет, как не попасть в пробку

Британский автопром предлагает идеальный мир для водителя — только зелёные светофоры и никаких пробок. Но есть нюансы.

Автоконцерн Jaguar представил систему, которая позволяет "общаться" со светофорами и предсказывать пробки на дорогах, передаёт Mirror.

Система называется Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA) и предназначена для использования в автомобилях Jaguar. Специальные датчики будут следить за светофорами на пути автомобиля и делать подсказки — когда нужно прибавить скорость, а когда желательно притормозить и пропустить другие авто вперёд. Если водитель будет слушаться систему, то на его пути гораздо реже будут попадаться красные сигналы светофора.

Специалисты оценили инновационность GLOSA, но отметили, что в современных условиях её работа невозможна. Во-первых, автомобиль должен будет "общаться"со светофорами, для чего необходимо наладить соответствующую инфраструктуру. Во-вторых, диалог будет происходить по стандарту 5G, который пока ещё не внедрили на рынке.