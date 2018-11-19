В YouTube появились бесплатные фильмы

Видеохостинговый сервис открыл новый раздел. Эта возможность должна стать интересной для пользователей и рекламодателей.

YouTube начал показывать фильмы со встроенной рекламой бесплатно. Об этом сообщает Mashable.

Они размещены во вкладке "Фильмы". Через определённые промежутки времени пользователь видит рекламу.

Пока ассортимент бесплатных фильмов небольшой. Из известных там встречаются "Блондинка в законе", "Терминатор", "Рокки" и "Все псы попадают в рай".

Бесплатные фильмы на YouTube пока доступны только в США. Представители компании отмечают, что считают эту возможность интересной для пользователей и рекламодателей.