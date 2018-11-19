Пароли от аккаунтов Instagram оказались в открытом доступе

Соцсеть предупредила некоторых пользователей, что их данные могли быть сохранены в URL браузеров.

Instagram сообщил некоторым пользователям о возможном попадании их паролей в открытый доступ. Об этом сообщает The Information.

Пропажа данных возникла из-за ошибки системы. Её обнаружили в возможности "Загрузите свои данные". Когда пользователь запрашивает информацию, которую хранит соцсеть, она копируется в URL браузера. Получается, сторонний юзер может получить к ней доступ, зайдя в историю браузера.

Соцсеть отмечает, что под угрозу попало небольшое количество пользователей. Напомним, возможность загрузить данные из Instagram появилась в апреле этого года. Пользователи смогли контролировать конфиденциальную информацию на ресурсе.