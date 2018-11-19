Роскомнадзор: Анонимность в мессенджерах — маркетинговая уловка

Глава Роскомнадзора не верит "сказкам" создателей мессенджеров и призвал принять новые правила приватности в Сети.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в колонке для ТАСС, что не верит в анонимность в мессенджерах. Он заметил, что гарантия приватности декларируется создателями мессенджеров в целях маркетинга.

Жаров заметил, что мессенджеры дают пользователям мнимую анонимность. "Мнимую — потому что термин "анонимность" является не более чем маркетинговой уловкой", — заявил Александр Жаров. По его словам, программа для общения в Сети давно требует у юзера данные адресной книжки и прочую информацию, поэтому говорить о настоящей приватности нет смысла.

В свою очередь чиновник отметил, что сохранить приватность в Сети помогут новые правила. Он заявил, что в ходе их работы мессенджеры будут запрашивать только те данные, которые необходимы для работы. Жаров подчеркнул, что мессенджеры должны "взаимодействовать с государством в целях обеспечения безопасности".

Напомним, что один из самых популярных мессенджеров, Telegram, был заблокирован в России в середине апреля. В конце августа бывший советник президента России по развитию Интернета Герман Клименко заявил, что у Роскомнадзора нет оснований для разблокировки мессенджера.