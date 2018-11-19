Apple снижает поставки новых iPhone из-за плохих продаж

Купертиновцы, как и их инвесторы, не в восторге от снижения популярности новых айфонов.

Apple снижает поставки iPhone XS и iPhone XR. По информации инсайдеров, смартфоны не пользуются такой популярностью, как ожидалось, передаёт The Wall Street Journal.

По некоторым данным, Apple снизила производство новых айфонов на треть. Отчасти в этом виноваты плохие продажи на китайском рынке, который Apple считает для себя одним из главных. Между тем аналитики отмечают, что поводов для беспокойства пока нет. Суть в том, что средняя цена смартфонов Apple поднимается до 800 долларов, поэтому компании не нужно реализовать огромное количество устройств, чтобы показать хорошую прибыль.

Между тем инвесторы Apple не совсем в восторге от того, что корпорация сильно зависит от продаж одного гаджета. В этом месяце акции вендора заметно подешевели и Apple вылетела из списка триллионных компаний.