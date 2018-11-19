Цукерберг заявил, что Facebook объявлена война

Глава крупнейшей соцсети чувствует сильное давление со стороны прессы, инвесторов и пользователей "Фейсбука".

Руководитель "Фейсбука" Марк Цукерберг заявил, что компании объявлена война. Цукерберг призвал своих подчинённых быть более решительными, передаёт The Wall Street Journal.

Согласно источнику WSJ, в пятницу Цукерберг провёл совещание с топ-менеджерами компании Facebook, где заявил, что соцсети объявили войну. 34-летний миллиардер заметил, что в "боевых действиях" компании нужно работать слаженно и более решительно бороться с проблемами. Инсайдеры также сообщили, что в рядах "Фейсбука" произошло несколько конфликтов, в том числе непонимание между Цукербергом и операционным директором компании Шерил Сэндберг.

В первую очередь СЕО беспокоят репутация соцсети и отток молодой части аудитории. Эксперты отмечают, что такая решительность Цукерберга логична. Например, на прошлой неделе стало известно, что из-за конфликта с Тимом Куком молодой руководитель запретил топ-менеджерам компании пользоваться iPhone.