"ВКонтакте" даст пользователям скачать все свои данные

Любой пользователь сможет в два клика узнать, какие данные он в своё время загрузил в соцсеть.

"ВКонтакте" разрешила пользователям скачать все свои данные. Функция пока работает в тестовом режиме, но воспользоваться ей может любой желающий.

По словам управляющего директора соцсети Андрея Рогозова, функция скачивания данных, которые "ВКонтакте" хранит на каждого пользователя, пока работает в тестовом режиме. Каждый юзер соцсети может запросить и получить архив с перепиской, фотографиями, поставленными лайками и прочей информацией.

Для безопасности пользователя, данные будут выгружены в зашифрованном ZIP-архиве, который будет доступен для скачивания несколько дней. Запросить такой архив можно в разделе "Защита данных".

"Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте", — заявил Рогозов. Отметим, что в странах Европы, согласно регламенту Евросоюза по защите данных (GDPR), пользователи имеют право запросить все свои данные у соцсетей и сервисов. Этим летом требованиям европейских властей подчинился мессенджер Telegram.