Глава Apple встаёт в 4 утра и читает отзывы фанатов Apple

Секрет продуктивности руководителя Apple заключается в раннем подъёме, общении с фанатами и физических нагрузках.

Глава Apple Тим Кук заявил, что начинает своё утро с чтения отзывов на технику своей компании. Об этом миллиардер рассказал в интервью Axios.

Кук заметил, что начинает свой день в 4 часа утра и первым делом открывает почту. Там мужчина читает деловую переписку, отзывы на технику компании и сообщения от потребителей девайсов Apple. "Я хочу сосредоточиться на людях, которые важны для нас", — рассказал Кук. Затем миллиардер направляется в тренажёрным зал, где занимается примерно час, чтобы снизить уровень стресса.

СЕО купертиновской компании рассказал, что тратит на общение с людьми посредством почты около часа в день. По некоторым данным, ежедневно на почту Кука приходит от 700 до 800 писем от потребителей компании и фанатов бренда.