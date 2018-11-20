Xiaomi будет выпускать "женские" смартфоны

Две китайские компании объединятся, чтобы выпускать ориентированные на женщин мобильные устройства.

Xiaomi договорилась о получении лицензии на бренд Meitu, под которым вендор будет выпускать смартфоны. Сама Meitu займётся созданием алгоритмов по изменению внешности людей, сообщается на сайте компании.

Согласно договору между китайскими компаниями, Xiaomi получит право выпускать смартфоны под брендом Meitu, а также будет иметь доступ к алгоритмам компании. Собственно, ранее Meitu выпускала смартфоны для женщин, но стала известна на весь мир после релиза изменяющих внешность приложений. Таким образом, Xiaomi будет выпускать смартфоны, имеющие встроенные алгоритмы по улучшению селфи пользователей.

Отметим, что в этом году Xiaomi показывает высокие темпы по продажам смартфонов. По состоянию на конец октября компания выпустила уже 100 млн смартфонов. Интересно, что за весь прошлый год китайцы отгрузили порядка 92 млн девайсов.