Эксперты: Покупатели электрокаров выбирают проверенные бренды, а не Tesla

Специалисты рынка электрокаров уверены, что выбор потребителя сильно зависит от репутации и истории бренда при покупке авто.

Эксперты российского рынка электротранспорта заявили, что потребитель чаще доверяет традиционным автопроизводителям. Около 64% опрошенных скорее купят авто марки BMW или Volvo, чем Tesla.

По словам представителя Национальной технологической инициативы НТИ "Автонет", 64% опрошенных при покупке электрокара склоняются к выбору традиционных брендов — BMW, Volvo, Mercedes и прочих. 27% респондентов предпочли новые компании на рынке или отказались от ответа. По данным рабочей группы, мировые продажи электромобилей выросли на 70%.

По информации экспертов, в России пока что не наблюдается бум на покупку авто с электроприводом. Это связано как с высокой стоимостью электрокаров, так и с неразвитой инфраструктурой (например, парковки с электростанциями для зарядки). Самая большая доля электроавтомобилей наблюдается на рынке Норвегии (40%), следом идут Швеция (5%) и Китай (1%).

Практически все владельцы машин с электроприводом заряжают свои авто во время покупок. Тем самым автолюбители выбирают торговые центры, оснащённые специальной зарядкой. На рост популярности электрокаров влияют как мода на ЗОЖ и сохранение окружающей среды, так и относительная дешевизна при эксплуатации авто без бензинового двигателя.