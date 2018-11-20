"ВКонтакте" проведёт прямой эфир с МКС

В честь 20-летия МКС российская соцсеть познакомит космонавтов с многомиллионной аудиторией "ВКонтакте".

В честь 20-летия МКС "ВКонтакте" объявила о старте космической недели. Пользователи соцсети смогут примерить специальные маски и задать вопрос настоящим космонавтам.

Так, 20 ноября в 17:00 "ВКонтакте" в официальном сообществе "Роскосмоса" проведёт прямую трансляцию из Центра управления полётами. На связь с пользователями соцсети выйдет Сергей Прокопьев с борта Международной космической станции, а соведущим трансляции станет участник двух экспедиций на МКС Александр Мисуркин.

Задать вопросы космонавтам может любой желающий. Для этого нужно запостить свой вопрос на стене, снабдив его хештегом #МКС20VK. Также "ВКонтакте" запустила маску, которая выглядит как скафандр "Орлан", в котором космонавты выходят в открытый космос. Её уже примерил космонавт Александр Мисуркин.

Ранее работников космонавтики с 20-летим МКС поздравил президент Владимир Путин. "Отмечу, что за прошедшие годы был приобретён уникальный опыт сотрудничества при строительстве станции, подготовке и деятельности международных экипажей", — сказал Путин.