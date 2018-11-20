Илон Маск переименовал космический корабль и намекнул на отправку к звёздам

Он предназначен для полёта на Луну, но название намекает на отправку к звёздам. Бизнесмен объяснил суть этого названия.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил в "Твиттере" о переименовании проекта ракеты-носителя и космического корабля из BFR (Big Falcon Rocket) в "Звёздный корабль" (Starship).

Renaming BFR to Starship — Elon Musk (@elonmusk) 20 ноября 2018 г.

Интересно, что эта ракета-носитель предназначена для полёта на Луну, а название намекает на отправку к звёздам. Бизнесмен объяснил это тем, что в будущем новые поколения "Звёздного корабля" смогут сделать это.

Ранее стало известно имя первого туриста, который отправится на Луну на ракете-носителе и космическом корабле от SpaceX. Им оказался японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава. По данным Forbes, 42-летний Юсаку Маэдзава является одним из самых состоятельных людей в своей стране. Его капитал составляет около 3 млрд долларов.

Ранее Маск сообщил, что SpaceX будет модифицировать вторую ступень многоразовой ракеты Falcon 9. По словам предпринимателя, она должна походить на мини-вариант BFR.