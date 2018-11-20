В работе Facebook и Instagram произошёл сбой

На проблемы жалуются по всему миру, но в основном — пользователи из Европы и США.

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram обратили внимание на проблемы с доступом к сервиса. Это следует из информации на сайте Downdetector.

Проблемы в работе заметили примерно в 16:00 по Москве, сбой зафиксирован практически синхронно в обеих соцсетях. Что неудивительно, если знать, что Instagram и Facebook принадлежат одной компании. Проблемы с сервисами наблюдаются в основном в западной части Европы и на восточном побережье США.

Большая часть пользователей Facebook (44%) отмечает, что потеряла возможность зайти на сайт и в приложение. Юзеры Instagram в основном жалуются на низкий отклик приложения и некорректное отображение новостной ленты.