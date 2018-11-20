В популярном приложении для iPhone нашли детское порно

Модераторы Apple отреагировали мгновенно, без долгих разбирательств заблокировав программу на своей площадке.

Приложение популярной блоговой платформы Tumblr исчезло из App Store. Позже разработчики рассказали, что в нём нашли детское порно.

Судя по всему, приложение Tumblr для iOS исчезло из онлайн-репозитория 17 ноября. Пока пользователи ломали голову над причиной удаления, модераторы App Store заявили, что в программе нашли детское порно, поэтому немедленно удалили приложение. Судя по всему, его добавил в Tumblr какой-то пользователь, так как площадка является свободной для юзеров платформой.

Отметим, что приложение для Android всё ещё доступно для скачивания. Эксперты не раз отмечали, что модераторы App Store крайне жёстко реагируют на нарушение правил площадки. В некоторых случаях (за порно или мошенничество) приложение может быть удалено из репозитория без права на восстановление.