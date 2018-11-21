Apple выпустила новогоднюю рекламу

Почти трёхминутный ролик рассказывает о девушке Софии с MacBook и новогодними подарками.

Apple выпустила новогоднее видео "Поделись своими подарками" в стиле мультфильмов Pixar.

Согласно сюжету, София трудится за MacBook и не хочет показывать людям листки бумаги с её работой, пока их не уносит ветер. Девушка бежит собирать своё добро по городу, но люди поднимают листочки и, увидев их, оценивают то, что скрывала София. Короткий мультфильм снят в стиле Pixar — одной из ведущих анимационных киностудий, которую в своё время возглавлял Стив Джобс.

В ролике Apple в очередной раз рекламирует линейку портативных компьютеров. Параллельно с "Поделись своими подарками" компания выпустила серию роликов, посвящённых работе на MacBook для творческих людей.