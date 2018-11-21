МТС получила 37 млрд рублей убытка. Это антирекорд компании

Оператор заложил 55,8 млрд рублей для возможных выплат по делу о коррупции в Узбекистане.

Оператор МТС получил рекордный убыток — 37 млрд рублей — в третьем квартале. Это связано с антикоррупционным расследованием в Узбекистане, передают "Ведомости".

В отношении МТС и прочих участников рынка американские власти с 2014 года ведут антикоррупционное расследование из-за бизнеса в Узбекистане. Расследование ещё ведётся, однако компания уже сейчас зарезервировала 55,8 млрд рублей для будущих выплат по этому делу. В результате этого чистый убыток МТС составил 37 млрд рублей.

Отмечается, что убыток составил более четверти всей выручки компании, которая достигла 128 млрд рублей. "Сейчас не может быть никакой уверенности в отношении формы, сроков и условий возможного разрешения расследования", — сообщается в отчёте МТС. По словам президента компании Алексея Корни, разбирательство не помешает выплате дивидендов и инвестициям в бизнес.

Последний раз оператор нёс убытки год назад. Тогда проблемы были также связаны со Средней Азией (компания уходила из Туркмении), но убыток был на порядок меньше — 3,2 млрд рублей.

Это не первый случай, когда МТС теряет деньги на иностранных рынках. Например, в Туркмении оператор недосчитал порядка 750 млн долларов из-за несогласованности с местными властями. Этим летом Лайф писал о проблемах ведения бизнеса МТС в Средней Азии, где, кроме как в Узбекистане и Туркмении, оператор столкнулся с проблемами в Киргизии и Индии.