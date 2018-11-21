Американские ветераны получат медицинские карты в iPhone

Компания из Купертино хочет упростить им жизнь. Все данные о здоровье будут храниться в электронном виде.

Apple хочет предоставлять медицинские данные американским ветеранам войн по iPhone. Компания ведёт переговоры с Министерством по делам ветеранов США, передаёт AppleInsider.

По задумке Apple, для этого будет добавлен новый инструмент в специальное приложение Health Records. Там можно будет найти список диагнозов и рекомендации по лечению.

Напомним, приложение Health Records стало доступно в iOS 11.3. Это аналог медицинской карты. В нём можно получить информацию о здоровье и прописанные лекарства.

Apple уделяет много внимания здоровью человека. К примеру, новые Apple Watch распознают падение и сообщат заданным контактам, если владелец не встаёт продолжительное время.