Российское издание подало в суд на Facebook за блокировку аккаунтов

Издание отрицает факт вмешательства в президентские выборы. Оно отмечает, что публикует только проверенные новости и требует денежной компенсации от соцсети.

Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" подало в суд на "Фейсбук" из-за блокировки аккаунта. Иск направлен в суд Калифорнии (США). Об этом сообщает CNET.

В апреле этого года страницы издания в "Фейсбуке" и "Инстаграме" были заблокированы без объяснения причин. Истцы требуют разблокировки аккаунтов и денежной компенсации за моральный ущерб.

Также издание отказывается от факта вмешательства в президентские выборы США. По его словам, "Фейсбук" занимается цензурой, а не устранением фейковых новостей.

В апреле этого года соцсеть сообщила о блокировке 270 страниц. Отмечалось, что забаненные сообщества пытались манипулировать жителями США, Европы и России.