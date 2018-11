YouTube бесплатно покажет мультфильм Lego в "чёрную пятницу"

Это будет реклама сиквела. Главный видеохостинговый сервис мира считается хорошей площадкой для продвижения контента.

"Ютуб" совместно с Warner Bros. Pictures бесплатно покажет The Lego Movie. Об этом сообщает The Verge.

Мультфильм будет доступен в "чёрную пятницу" 23 ноября. Пользователи получат 24 часа, чтобы посмотреть его.

Таким образом Warner Bros. Pictures хочет вызвать интерес к сиквелу The Lego Movie 2 — The Second Part. Отмечается, что его трейлер будет показан перед мультфильмом с временно открытым доступом.

Warner Bros. Pictures считает "Ютуб" эффективной площадкой для продвижения контента. На неё заходит около 1,8 миллиарда пользователей каждый месяц.