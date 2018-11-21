Владельцев старых iPhone атаковали хакеры

Чтобы обезопасить личные данные, нужно всего лишь регулярно обновлять операционную систему на смартфоне и компьютере.

Эксперты безопасности Tencent Security Xuanwu Lab заявили, что владельцы старых iPhone и MacBook могут быть в опасности. Мошенники нашли новый способ кражи данных, сообщается в блоге компании.

Ввести пользователя в заблуждение можно через поддельные сайты сервисов, социальных сетей, хранилищ данных. Злоумышленники пользуются тем, что в устаревших браузерах Safari некоторые символы Юникода отображаются некорректно. Например, для пользователя символ dum в старом браузере выглядит как латинская буква d.

Поэтому мошенники регистрируют клоны сайтов, в которых есть буква d, и вставляют вместо неё символ из Юникода. Жулики копируют, например, Reddit, Wordpress или iCloud (сервис для доступа к аккаунту Apple ID).После перехода на подобный сайт пользователь может потерять ценные данные. Чтобы обезопаситься от такой проблемы, эксперты советуют вовремя обновлять операционные системы iOS и macOS.