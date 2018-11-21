"Яндекс" предупредит о диких животных на дорогах

В базе данных появятся участки дорог под знаком "Дикие животные". Водитель получит оповещение, когда будет проезжать по ним.

"Яндекс" одобрил предложение Генпрокуратуры оповещать водителей о возможном появлении диких животных на дороге, сообщает ТАСС.

Голосовой помощник предупредит водителя об этом, когда автомобиль будет проезжать по опасному участку. Он распознает все точки в 15 регионах, где расположены знаки "Дикие животные". Информацию о них передаст Генпрокуратура, система "Яндекс" внесёт их в базу данных GPS.

Такое решение принято в целях избежания ДТП. Также Генпрокуратура дала и другие рекомендации насчёт совершенствования голосового помощника в навигаторе. Сообщается, что они будут учтены, а соответствующие изменения появятся в ближайшем обновлении программного обеспечения.