BigData в законе. Безопасность граждан и государства в приоритете

На проходящей на этой неделе конференции RIW (Russian Internet Week) первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко призвал представителей российского IT-бизнеса принять активное участие в формулировании законодательства в области BigData. Таким образом государство убивает сразу двух зайцев: привлекает бизнес с законотворческой деятельности и защищает интересы — свои и граждан.

Необходимость регулирования отрасли больших данных Сергей Кириенко сформулировал в нескольких словах, сделав акцент на двух важнейших составляющих: защите интересов и персональных данных граждан и безопасности государства в целом.

— Регулировать (отрасль больших данных — Big data. — Прим. ред.) необходимо, другого пути нет, поскольку это затрагивает права граждан, вопросы безопасности государства, это затрагивает вопросы честной и открытой конкуренции на рынке. Но самое правильное, если инициатором работы выступаете вы (IT-отрасль. — Прим. ред.), а мы готовы будем к вам вместе с законодателями присоединяться и вместе находить необходимые решения, — заявил участникам и гостям RIW первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Если попытаться описать понятие BigData в двух словах, то это цифровой след человека или компании, который он оставляет в цифровом же пространстве. Любое ваше действие или клик, даже чтение этой статьи, каким-то образом где-то фиксируется. Вы оставили этот "след" в операционной системе вашего компьютера или смартфона, в вашем браузере, в вашем аккаунте в социальной сети или в мессенджере — все ваши действия в Сети в общем — BigData. В экономике будущего поведение человека является одним из важнейших товаров. Поисковой системе важно знать, что вы любите больше — суши или пиццу, чтобы продавать вам нужную рекламу и иметь с этого процент.

— Если нам удастся создать некую систему обезличивания персональных данных, то есть BigData не будет содержать персональную информацию того или иного человека, но будет чётко давать его "цифровой портрет" и мы сможем обмениваться друг с другом этими данными, нам удастся сделать конкуренцию более справедливой и выгодной для всех участников рынка, — говорит о выгоде разработки единых подходов и законодательства в области BigData глава компании TicketLand Виталий Виноградов.

Это если вести речь о выгоде для бизнеса. Условный "Яндекс" или Mail.ru в отсутствие конкуренции, по мнению Виталия Виноградова, попросту деградирует. Поэтому даже крупным интернет-компаниям выгодно обмениваться данными с небольшими компаниями. Пусть даже у вас есть аккаунт "Яндекса" уже десять лет и ваш цифровой портрет (в обезличенном виде) почти завершён, он может быть неполным без информации, которой обладает, например, сайт приюта для животных, которому вы жертвовали деньги, и что продолжаете следить за судьбой одиноких псов и кошек.

При этом, делегируя право на законотворчество отраслевым компаниям, государство решает ещё и собственные вопросы. В первую очередь защищает персональные данные граждан. Сейчас, когда эти данные разобщены и неструктурированы, защитить их, по сути, невозможно. Появление же внятных законов позволит госорганам контролировать их исполнение и эффективно взаимодействовать с отраслью.

О заинтересованности государства в формулировании нового законодательства говорят и в "Ростелекоме" (компания работает над развитием портала "Госуслуги" и другими проектами, государственными и частными).

— Вопросы защиты прав и интересов физических лиц в сфере оборота данных в цифровой среде являются ключевыми. Однако они должны решаться в рамках комплексного подхода, иметь под собой социально-экономическое обоснование и учитывать влияние на бизнес и национальную экономику в целом. Только такой подход может стать основой для формирования в России благоприятных правовых условий для сбора, хранения, обработки и обмена данными, в том числе в сети Интернет, и её конкурентоспособности на мировых рынках, — отмечают в пресс-службе оператора.

К примеру, в Европе в настоящее время персональные данные в BigData защищают, руководствуясь законами и подзаконными актами, касающимися персональных данных в целом. Однако такой подход может замедлить развитие цифровой экономики в странах Евросоюза. Представьте, к примеру, столкновение правил защиты персональных данных на почте в Греции с современными цифровыми технологиями.

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко также заявил, что поддерживает инициативу масштабного празднования 25-летия Рунета в апреле 2019 года.

— Следующий год — особенный. В апреле будет 25 лет с момента регистрации первого домена в зоне ru, то есть будет 25-летие Рунета, — заявил Кириенко. — Мы поговорили с коллегами и поддержали инициативу создать оргкомитет по подготовке 25-летия.