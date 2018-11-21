Обнаружен вирус, отключающий антивирус на компьютере

Самый коварный троянец проникает на компьютер, устраняет конкурентов и удаляет антивирусную программу.

Специалисты компании "Доктор Веб" сообщили об обнаружении компьютерного вируса, который при установке отключает защиту — удаляет антивирус.

Троянец Linux.BtcMine.174 при попадании на компьютер устанавливает другой вирус, Linux.BackDoor.Gates.9, который способен участвовать в DDoS-атаках. Затем троянец ищет на устройстве другие вирусы-майнеры и закрывает их, устраняя конкурентов. Далее вирус ищет антивирусные программы и удаляет их.

После этого, оставшись наедине с пользователем, троянец регистрируется в автозагрузке и запускает процесс майнинга криптовалюты Monero. Вирус постоянно проверяет, корректно ли работает программа, и перезапускает её в случае проблем, а также регулярно устанавливает обновления. Чтобы обезопаситься от нового вируса, эксперты рекомендуют чаще обновлять антивирусные системы.

Вирусы можно подцепить не только на ПК, но и на смартфонах. Например, авторитетный разработчик рассказал о 13 приложениях для Android-смартфона, которые воруют личные данные пользователя после установки.