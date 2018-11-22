Кириенко предложил Facebook открыть офис в России

На данный момент вопросы взаимодействия с российскими властями решает офис в Варшаве.

Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на встрече с деятелями Интернета предложил Facebook открыть филиал в России, передаёт The Bell.

На встрече с топ-менеджерами крупнейших интернет-компаний Сергей Кириенко предложил Facebook открыть представительство в России. По словам одного из участников встречи, представитель соцсети заявил, что это сложно сделать из-за размеров компании. По информации другого источника, в разговоре с представителем Facebook Кириенко заметил, что открытие офиса не гарантирует снятие претензий Роскомнадзора.

По словам присутствовавших на встрече, мероприятие состоялось в формате бизнес-завтрака и длилось около часа. Незаданные вопросы Кириенко попросил передать в Кремль и пообещал ответить на всё лично.

Отметим, что у Facebook нет российского представительства, что в теории может затруднять взаимодействие с государственным органами. Представительство, работающее с Россией и другими странами Восточной Европы, расположено в Варшаве.